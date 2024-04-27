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Gündem
AA 27.04.2024 14:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Kirazlıtepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.

Firma yöneticileri ve çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti

Petrol istasyonundan ayrılan Erdoğan, aynı caddenin Ferah Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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