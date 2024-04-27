Toz veya Kum Fırtınası 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.04.2024 11:18

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek yeniden aday olduğunu açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek yeniden aday olduğunu açıkladı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaklaşık 1 ay içinde yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu söyledi.

Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda düzenlenen yıllık olağan bütçe toplantısında açıklamalarda bulundu.

Faaliyetlerini anlatan Özbek, "Cumhuriyet'in 100. yılında Galatasaray Kulübü Başkanı olarak görev yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Arkadaşlarımla bize emanet ettiğiniz bu onurlu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Kimi zaman zorlandığımız günlerimiz, uykusuz gecelerimiz oldu. Ancak Galatasaray'ımız için çalışmaktan hiç yorulmadık. Bu süreçte bizi ayakta tutan şey sizin verdiğiniz destekti. Galatasaray'ın birlik ve beraberlik için neleri başarabileceğini gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu birlik ve beraberliğe bir parça bile katkım varsa benim için çok değerlidir" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, seçimin yaklaştığını hatırlatarak, "25 Mayıs'ta seçimli olağan genel kurulumuz var. Önümüzdeki dönemde bu onurlu göreve yeniden adayım. Yeniden seçilirsem başardıklarımızın daha fazlasını yapmak için hiç durmadan çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Kürsüden inen başkan Özbek, üyeler tarafından ayakta coşkuyla alkışlandı.

ETİKETLER
Galatasaray
Sıradaki Haber
Cevdet Yılmaz: Ana amacımız sosyal refahı artırmak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:12
Ukrayna: Rusya enerji tesislerine füzelerle saldırdı
12:02
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
11:58
Matematik derslerinde "algoritma-bilişim" odakta olacak
11:58
Bebekler üzerinden haksız kazanç sağladılar: 41 gözaltı
11:40
Kilolu kocasına duygusal şiddet uygulayan kadın tazminat ödeyecek
11:40
Edirne'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
Beyşehir’de gün batımı
Beyşehir’de gün batımı
FOTO FOKUS
Aydın'da açık hava müzesini andıran köy
Aydın'da açık hava müzesini andıran köy
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ