Toz veya Kum Fırtınası 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.04.2024 10:19

Cevdet Yılmaz: Ana amacımız sosyal refahı artırmak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonun düştüğü, dengelerin daha sağlıklı hale geldiği bir ortamda kalıcı bir şekilde sosyal refahı arttırmak istiyoruz" dedi.

Cevdet Yılmaz: Ana amacımız sosyal refahı artırmak
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Calaraşi Bölgesi'ndeki Dragalina'da Karadeniz-Podișor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Töreni'nin ardından gazetecilere, kamuda tasarrufa yönelik çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Kamudaki tasarrufa ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığının yaptığı, çeşitli tedbirleri içeren bir çalışma olduğunu belirten Yılmaz, bu konuda Strateji ve Bütçe Başkanlığının da geniş kapsamlı bir çalışması bulunduğunu söyledi.

Çalışmaların konsolide edileceğini ve yakın bir gelecekte olgunlaştırılacağını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak bütün bu maddeler. İşin ana fikri şu; gereksiz harcamaları azaltmak, var olan harcamalarda da verimliliği artırmak. Nasıl artırılacak verimlilik? Odaklanarak. Daha fazla önceliklere odaklanma suretiyle. Bugünkü şartlar altında, Türkiye'nin bugünkü ihtiyaçları düşünülerek harcamaların odaklanması, verimliliğinin artırılması bir yandan da geçmişte belki gerekli olabilirdi ama şu anda anlamını kaybetmiş birtakım kalemlerin tespit edilerek bunlarda azaltmaya gidilmesi."

Para ve maliye politikaları ile yapısal reformları içeren üç ayaklı bir programları bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, maliye politikası için kamu tasarruflarının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Cevdet Yılmaz, çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Kamuoyunun bu anlamdaki beklentilerine, kamuoyunun düşüncelerine de elbette bu dönemde azami bir dikkat gösterilecektir. Kamu elbette görevini yapmalı. Kamu millete hizmet etmek için var. Devlet, millete hizmet etmek için var. Bu görevini en etkin, en verimli şekilde yapmalı ama bunu yaparken gereksiz harcamaları da olabildiğince azaltarak hem bütçe dengemizi daha sağlıklı yere taşıma hem de bu makro hedeflerimize özellikle de enflasyonu düşürme hedefimize katkıda bulunma amacını taşıyoruz.

Ülkemizin birinci önceliği enflasyonu düşürmek. Dolayısıyla bu konuda çok yönlü bir şekilde yaklaşıyoruz. Bu sadece para politikasıyla düşünülmemesi gereken bir alan. Maliye politikasının da para politikasına daha fazla destek olduğu, yapısal reformlarla yine verimliliğin, rekabet gücünün arttırıldığı bir programımız var. Bütün bunların sonunda da enflasyonun düştüğü, dengelerin daha sağlıklı hale geldiği bir ortamda kalıcı bir şekilde sosyal refahı arttırmak istiyoruz. En genel amacımız da bu. Bunu yapmak için koordineli bir şekilde, bir ekip ruhu içinde, bütün kurumlarımızın katkısıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalar bittiğinde detaylarını kamuoyuyla paylaşırız." 

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Enflasyon
Sıradaki Haber
Lokanta ve kafelere KDV düzenlemesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:12
Ukrayna: Rusya enerji tesislerine füzelerle saldırdı
12:02
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
11:58
Matematik derslerinde "algoritma-bilişim" odakta olacak
11:58
Bebekler üzerinden haksız kazanç sağladılar: 41 gözaltı
11:40
Kilolu kocasına duygusal şiddet uygulayan kadın tazminat ödeyecek
11:40
Edirne'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
Beyşehir’de gün batımı
Beyşehir’de gün batımı
FOTO FOKUS
Aydın'da açık hava müzesini andıran köy
Aydın'da açık hava müzesini andıran köy
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ