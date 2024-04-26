Çok Bulutlu 26.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.04.2024 10:00

Öğretmene yumruk atan veli tutuklandı

Sarıyer'de, Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir öğretmeni darbeden öğrenci velisi tutuklandı. Velinin öğretme attığı yumruk güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö., sınıfta disiplinsizlik yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyararak yerini değiştirdi.

Bunun üzerine okula gelen öğrenci velisi A.Ç., koridorda gördüğü öğretmen N.Ö.'ye aniden yumruk attı.

Hastaneden darp raporu alan öğretmen N.Ö., karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

"Mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sarıyer'de kadın öğretmenimize yönelik gerçekleşen şiddet olayını kınıyorum. Avukatlarımızla konunun takipçisiyiz. Biz eğitimciler cehalet ve şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. #Öğretmenlerimizyalnızdeğildir" ifadelerini kullandı.

"Sevgili öğretmenlerimize yapılan saldırılar kabul edilemez"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından A.Ç.'nin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Öğretmen N.Ö.’ye okul koridorunda yumruk atarak darp eden öğrenci velisi A.Ç. yakalanarak adalete teslim edildi" dedi.

 

Saldıran veli tutuklandı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda, bir veli tarafından darbedilen öğretmene geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çocukları geleceğe hazırlayan, bilgili ve ahlaklı bireyler yetiştirmek uğruna kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlere yönelik şiddet eyleminin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Tunç, "Hepimizi üzen olayın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" dedi.

 

 
 
 
ETİKETLER
İstanbul Toplumsal Şiddet
Sıradaki Haber
Ticaret Bakanlığı IBAN kiralama ilanlarına karşı vatandaşları uyardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:06
Merkez Bankası rezervleri 126,3 milyar dolar oldu
15:02
Elektrikli araç şarj istasyonları artıyor: Yazlığına da kuran var, kafesine de
15:00
Ankara'da aranan 877 kişi yakalandı
14:41
Ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor
15:08
Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
14:29
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Pilotaj öğrencisi tek yumurta ikizinin hedefi gökyüzünde de ayrılmamak
Pilotaj öğrencisi tek yumurta ikizinin hedefi gökyüzünde de ayrılmamak
FOTO FOKUS
ABD'de Filistin'e destek gösterilerine akademisyenler de katılıyor
ABD'de Filistin'e destek gösterilerine akademisyenler de katılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ