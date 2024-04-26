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Türkiye
TRT Haber 26.04.2024 09:30

Hafta sonu sağanak ve toz taşınımına dikkat

Hafta sonu yurdun iç ve kuzeybatısında yağış ve toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Hafta sonu sağanak ve toz taşınımına dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımına dikkat

Rüzgarın, İç Anadolu ile Doğu Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

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Yarın, yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimleri yağışlı geçecek. İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde toz taşınımı görülecek.

Hafta sonu sağanak ve toz taşınımına dikkat

Pazar günü, yurt geneli paçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Marmara, İç Anadolu'nun iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara ve Antalya'da 27, İstanbul'da 20, İzmir'de 26, Adana'da 36, Diyarbakır'da 31, Samsun'da 20 derece civarında seyredecek.

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