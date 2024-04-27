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Dünya
İHA 27.04.2024 21:25

ABD'yi hortum vurdu: 10 bin hane elektriksiz kaldı

ABD’nin Nebraska ve Iowa eyaletlerinde çok sayıda hortum çıktı. Iowa Valisi Kim Reynolds, Pottawattamie County için acil durum ilan etti. Eyaletteki çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

ABD’nin Nebraska ve Iowa eyaletlerini hortum vurdu.

Çoğu 485 bin nüfuslu Omaha kentinde olmak üzere Nebraska genelindeki yüzlerce evde hasar meydana geldi.

Lancaster County’de içerisinde 70 kişinin bulunduğu bir iş yeri yıkıldı, 3 kişi yaralandı.

Yetkililer, herkesin tahliye edildiğini, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı. Hortumun etkisiyle park halindeki bazı araçlar devrildi.

Uçuşlar aksadı

Yaklaşık 10 bin hane elektriksiz kaldı. Omaha Eppley Airfield Havalimanında da etkili olan hortum, uçuşları aksattı.

ABD'yi hortum vurdu: 10 bin hane elektriksiz kaldı

Hortum Missouri Nehri'ni geçerek Iowa eyaletine ulaştı. Iowa Valisi Kim Reynolds, Pottawattamie County için acil durum ilan etti. Eyaletteki çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin hortumların vurduğu bölgelerde temizleme çalışmaları sürüyor.

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