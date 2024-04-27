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Dünya
AA 27.04.2024 20:15

Filistin'e destek gösterisi düzenlenen Northwestern Üniversitesi'ne polis baskını

ABD'de Northwestern Üniversitesinin Boston kampüsünde, polis tarafından, öğrenciler ve profesörlerin Filistin'e destek gösterisine baskın düzenlendi.

Filistin'e destek gösterisi düzenlenen Northwestern Üniversitesi'ne polis baskını
[Fotograf: AFP]

 ABD'de Northwestern Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, baskının günün erken saatlerinde gerçekleştiği belirtildi.

Öğrencilerin arasına profesyonel kışkırtıcıların dahil olduğu savunulan açıklamada, aynı zamanda "Yahudilere ölüm" sloganlarının duyulduğu, nefret suçunun kampüste yerinin olmadığı ifade edildi.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek engellere rağmen sürüyor
ABD üniversitelerinde Filistin'e destek engellere rağmen sürüyor

Açıklamada, baskında 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı, üniversite kimliği gösterenlerin serbest bırakıldığı, söz konusu kişiler hakkında disiplin süreci başlatılacağı kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, kimliklerini göstermeyen kişilerin tutuklandığı aktarıldı.

Şafak vaktinde baskın

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, zırhlı polislerin çok sayıda araçla şafak vaktinde kampüse girdiği görülüyor.

Görüntülere öğrenci ve profesörlerin el ele tutuştuğu, zincir oluşturarak polisi engellemeye çalıştığı yansıyor.

Polisin sertçe müdahale ederek aralarında yayın için bulunan basın mensupları dahil göstericileri ittiği ve polis araçlarına götürdüğü görülüyor.

İsrail destekçisi göstericiler kışkırtmak için "Yahudilere ölüm" diye bağırdı

ABD'nin Ulusal Halk Radyosu muhabiri Tori Bedford, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda, "'Yahudilere ölüm' sloganının İsrail bayrağı taşıyan biri tarafından atıldığını gördüm. Bir nevi kışkırtıcı şaka gibi yansıtıldı." ifadelerini kullandı.

Working Mass adlı haber sitesi ise Filistin destekçilerinin söz konusu sloganı atmadığını, üniversitenin iddiasının aksine sloganın İsrail taraftarı göstericiler tarafından atıldığını, bunu kanıtlayan video ve yüzlerce şahit olduğunu duyurdu.

İsrail taraftarları arasında bir kişinin yüksek sesle "Yahudilere ölüm" sloganı attığı ve Filistin destekçilerinin kendisini yuhaladığı görüntüleri de paylaşan haber sitesi, üniversitenin konuya ilişkin açıklama yapmasını talep etti.

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