Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 16:44Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna: Rusya ile müzakereler Belarus sınırında gerçekleşecek
[Fotoğraf: Getty]
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna ve Rusya heyetleri ön koşul olmaksızın görüşeceklerini açıkladı. Ukrayna Başkanlık Ofisi ise Rusya ile müzakerelerin Belarus-Ukrayna sınırında gerçekleşeceğini duyurdu.
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Etiketler: Rusya Ukrayna Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
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