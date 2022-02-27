Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna açıklarında vurulan Japon gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Ukrayna açıklarında vurulan Japon firmaya ait Namura Queen adlı kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Ukrayna açıklarında füzenin isabet etmesi sonrası hasar alan Panama bandıralı gemideki 20 Filipinli mürettebattan birinin yaralandığı bilgisi verildi.
"Rus kuvvetlerince vuruldu"
Kargo gemisinin halihazırda seyrüseferini sürdürebildiği ve hasar tespit çalışmaları için Türkiye'ye doğru yol aldığı kaydedildi.
Kyodo, yabancı haber ajanslarına dayandırdığı bilgiye göre, Ukrayna otoriteleri, geminin Rusya kuvvetlerince vurulduğunu aktardı.
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