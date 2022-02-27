Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani ve Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.
Görüşmelerde Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Katar Ürdün Ukrayna Rusya
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