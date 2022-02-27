Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Odessa kentinde bekleyen Türk tır şöförleri bölgeden güvenli şekilde çıkmayı bekliyor. Tır şoförü Murat Semiz ve Osman Gürakar telefonla bölgede yaşananları anlattı.

Odessa'da ciddi sorunlar yaşandığını belirten Semiz, "Buradaki bekleyişimiz, stres altında devam ediyor. Gece 3-4'e kadar ayaktayız. Arabaların içerisinde bekliyoruz. Arada tank, tüfek sesleri geliyor. Yemek ve para konusunda sıkıntımız yok" dedi.

Semiz, Dışişleri Bakanlığı'nın en kısa sürede bu konuyu çözeceğine inandığını söyledi.

Semiz, "Moldova almadığı için Romanya'ya giriş yapamıyoruz. 4 gündür buradayız. Odessa Limanı'ndan kereste yükledim. Kocaeli Gebze'ye götürecektik. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Tır şoförü Osman Gürakar ise Türkiye'den ilk geldiklerinde askeri konvoylarla karşılaştıklarını anlatarak, "Odessa'ya asker ve polis girişleri kapattı. Odessa'ya ilk geldiğimizde de girişimiz zor oldu. Buradan çıkacağımız günü bekliyoruz. Can güvenliğimiz yok, bekliyoruz" diye konuştu.