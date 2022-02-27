Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 12:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ateşkes çağrısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini vurguladı ve ateşkes çağrısı yaptı.
İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır." ifadesini kullandı.
Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 27, 2022
Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz.
Kalın, "Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz" dedi.
Etiketler: İbrahim Kalın Rusya Ukrayna Savaş
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