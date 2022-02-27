Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 18:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fuat Oktay'dan şehit asker için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'ye rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde şehit düşen piyade uzman çavuş Halil İbrahim Çete için taziye mesajı yayımladı.
Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Halil İbrahim Çete'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
Pençe Yıldırım Harekâtı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Halil İbrahim Çete'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) February 27, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/ZUaX0n5oNL
Etiketler: Fuat Oktay Pençe Operasyonları Şehit
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