Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde şehit düşen piyade uzman çavuş Halil İbrahim Çete için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Halil İbrahim Çete'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."