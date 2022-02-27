Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 18:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit asker için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde şehit düşen piyade uzman çavuş Halil İbrahim Çete için başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde şehit düşen piyade uzman çavuş Halil İbrahim Çete için taziye mesajı yayımladı.
"Aziz milletimizin başı sağ olsun"
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde şehit düşen kahraman askerimiz Halil İbrahim Çete'ye Cenab'ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde şehit düşen Kahraman askerimiz Halil İbrahim Çete'ye Cenab'ı Hak'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) February 27, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/m0pMVpL09k
Etiketler: Mustafa Şentop Şehit TBMM
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