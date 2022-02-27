Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucunda Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete şehit oldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.