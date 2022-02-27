TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Gün dolayısıyla Dominik Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Alfredo Pacheco ve Senato Başkanı Eduardo Estrella'ya ayrı ayrı tebrik mektubu gönderdi.

Mektuplarında başkanların yanı sıra dost Dominik halkının Milli Günü'nü şahsı ve TBMM üyeleri adına kutlayan Şentop, "Türkiye, Dominik Cumhuriyeti ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfetmektedir. Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Şentop, Dominik Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi ve Senatosu üyelerine sağlık ve başarı dileklerini iletti.