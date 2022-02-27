Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'ya yönelik saldırılara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Emine Erdoğan yaptığı açıklamada "Bir anne, bir kadın olarak Ukrayna'da yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ediyorum. Başta kadınları ve çocukları etkileyen savaşlar, insanlık tarihinin kara lekeleridir. Savaşların tarafları kadar, sessiz kalıp göz yumanlar da bu kara lekenin sorumluluğunu vicdanlarında taşımalıdır" ifadelerini kullandı.

"Savaşın gözyaşı ve yıkım getirdiği unutulmamalı"

Erdoğan, savaşın hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirdiğinin unutulmaması gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Din, dil, ırk farketmeksizin, hangi milletten olursa olsun, mağdur ve mazlum halkların yanındayız. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Uluslararası toplumu, barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum."