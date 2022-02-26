Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 68 yaşına girdi.

Meclis Başkanı Şentop ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaşını kutladı.

Şentop, mesajında, "Ömrünü Milletimize hizmete vakfeden, yol ve dava arkadaşı olmakla iftihar ettiğim Muhterem Cumhurbaşkanımıza, Cenab-ı Hak'tan sağlıkla, âfiyetle, huzurla, uzun ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ömrünü Milletimize hizmete vakfeden, yol ve dava arkadaşı olmakla iftihar ettiğim Muhterem Cumhurbaşkanımıza, Cenab-ı Hak'tan sağlıkla, âfiyetle, huzurla, uzun ömür diliyorum. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) February 26, 2022

Bakanlar ve siyasiler de sosyal medyada çok sayıda mesaj paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Ömrünü milletine adamış liderimize Rabbimden nice sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ediyorum" ifadesine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "İyikiDoğdunMilletinAdamı", "MilleteAdananÖmür" etiketleriyle yaptığı paylaşımla Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü mesajlarını içeren bir görüntü paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise mesajında "Milletimizin derdiyle dertlenen, hüznüyle kederlenen, sevinciyle mutlu olan Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a milletimize hizmet yolunda nice hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Bugün bölgesinde güçlü, dünyada saygı duyulan söz sahibi bir Türkiye varsa arkasında 'MilleteAdananÖmür' var, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var… Sağlıkla, başarılarla dolu nice yıllara" paylaşımında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık mesajında "Huzurla hayırlarla mücadeleyle dolu daha çok yolumuz var" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, doğum günü mesajında "Güçlü bir liderin bir millet için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığımız günlerden geçiyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağlıkla, sıhhatle, sevdikleriniz ve milletimizle daha nice güzel yıllara Sayın Cumhurbaşkanım" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını eklediği paylaşımını "Yeniden güçlü ve büyük Türkiye yolunda 'MilleteAdananBirÖmür' Nice yıllara" notuyla yayınladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Allah Cumhurbaşkanımıza hayırlı ve uzun ömür nasip etsin" paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da "Ömrünü millete hizmete adayan, mazlumların duasını alan, mahzunların derdini sırtında taşıyan, yüreğinde Türkiye sevdasıyla bize yol gösteren bir lider… Rabb'imden nice sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" paylaşımını yaptı.

AK Parti, "Ülkemizi büyük Türkiye idealine taşıyan liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a millete hizmet yolunda nice yıllar dileriz" paylaşımı ile Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Sanat, kültür, medya ve her alanda özgüvenli bir Türkiye’nin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sağlıklı, hayırlı, uzun ve bereketli bir ömür diliyorum" paylaşımında bulundu.

Sosyal medyadan AK Parti'li milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş da benzer paylaşımlar yaptı.