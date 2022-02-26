Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 18:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye'nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.
Etiketler: Hulusi Akar Ukrayna
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