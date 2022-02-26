Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Dendias'a Ukrayna yanıtı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ukrayna'daki durumdan Türkiye'nin faydalandığı yönündeki suçlamasına, "Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!" yanıtını verdi.
Bakan Çavuşoğlu, Dendias'ın suçlamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Bakan Çavuşoğlu, "Tüm dünya Ukrayna'da meydana gelen trajediye odaklanırken, Nikos Dendias kendi kişisel uğraşına odaklanmış durumda: Her koşulda Türkiye'yi karalamak. Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!" ifadelerini kullandı.
While the world is focused on the tragedy unfolding in #Ukraine, my friend Nikos ???????? is focused on his sole hobby: Defamation of Türkiye in any condition.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 26, 2022
Such dedication and so much effort put on such nonsense. So sad! https://t.co/yqy5C3AmWh
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Yunanistan
Son Haberler
- 18:06
- 17:48
- 17:47
- 17:37
- 17:37
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz