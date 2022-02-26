Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'dan ayrılacak Türk vatandaşlarına bilgilendirme
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan ayrılacak Türk vatandaşlarının kara sınır kapılarından komşu ülkelere geçişlerinde tabi olacakları uygulamaları paylaştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan ayrılacak Türk vatandaşlarının komşu ülkelere geçişlerinde geçerli olacak uygulamaları duyurdu.
Sosyal medya paylaşımıyla bilgi veren Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımızın Ukrayna’ya komşu ülkelere geçişlerinde geçerli olacak uygulamalar aşağıda. Komşu ülkelerdeki Temsilciliklerimiz de yardıma hazır. Devlet her adımda vatandaşlarımızın yanında. Herkese güvenli yolculuklar dilerim."
Vatandaşlarımızın Ukrayna’ya komşu ülkelere geçişlerinde geçerli uygulamalar aşağıda⬇️— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 26, 2022
Komşu ülkelerdeki Temsilciliklerimiz de yardıma hazır.
Devlet her adımda vatandaşlarımızın yanında.
Herkese güvenli yolculuklar dilerim. pic.twitter.com/NTzrLDGrDS
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna
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