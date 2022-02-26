Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ülkelerin, Ukrayna'dan ayrılarak kara yoluyla Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik kara sınır kapılarındaki uygulamalarının güncellendiğini açıkladı.

ÖNEMLİ❗️



Sınır kapılarındaki uygulamalar güncellendi.



Vatandaşlarımızın karayolu geçişlerinde istifade edebileceği güncel bilgiler ⬇️ pic.twitter.com/5gjqnSLlrU — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) February 26, 2022

Buna göre, Ukrayna'dan kara yoluyla ayrılacak Türk vatandaşları, sınır kapılarından Polonya, Moldova ve Slovakya'ya pasaport veya kimlik kartlarıyla vizesiz geçebilecek.

Bazı ülkeler vizesiz geçiş hakkı tanıdı

Türk vatandaşları, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan'a ise pasaportla yine vizesiz girebilecek.

[Grafik: TRT Haber]

Bulgaristan, Macaristan, Moldova, Polonya, Romanya ve Slovakya, Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşlarından PCR testi ve COVID-19 aşı sertifikası istemeyecek.

"Bizim yüzümüzden hiçbir Türk vatandaşının hayatı tehlikede olmayacak"

Öte yandan, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de Ukrayna'dan kara yoluyla ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarına yönelik ülkesinin uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Matis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının vizesiz, PCR testi olmadan Ukrayna'dan Macaristan'a girebildiğini belirterek, "Bizim yüzümüzden hiçbir Türk vatandaşının hayatı tehlikede olmayacak" dedi.

Grafik: Hafize Yurt Ateş