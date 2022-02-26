Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 26 Şubat 1992'de Ermenistan birlikleri tarafından, Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrine yapılan saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 Azerbaycanlı masum sivilin katledildiği ve yüzlerce Azerbaycan vatandaşının yaralandığı anımsatıldı.

Bu saldırılarda, 1000'den fazla insanın esir düştüğü, kayıpların akıbetinin ise maalesef öğrenilemediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan Cumhuriyeti birliklerince, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrine yönelik saldırılarda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 613 Azerbaycanlı masum sivil katledilmiş ve yüzlerce Azerbaycan vatandaşı yaralanmıştır. Ayrıca, binden fazla kişi Ermenistan güçleri tarafından esir alınmıştır. Kayıpların akıbeti ise bugüne kadar hala aydınlatılamamıştır.

30 yıl önce dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu biliyor, kardeş Azerbaycan’ın acısını, acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz.

Hocalı Katliamı’nda hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm can Azerbaycan halkına en içten başsağlığı dileklerimizi yineliyor ve hayatını kaybedenlerin aziz hatıralarını saygıyla yad ediyoruz."