Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, bölgeye ihraç yükü götüren Türk tır şoförlerini de etkiledi. Bazı tır şoförleri yüklerini götürdükleri ülkede mahsur kaldı.

Bölgeye gitmek için yola çıkan bazı tır şoförleri de Kapıkule Sınır Kapısı'nda beklemeye başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Antalya ve Hatay'dan aldıkları yükleri Belarus'a götürmek için yola çıkan tır şoförleri araçlarını parka çekti ve 3 gündür bekliyor.