Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 23:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bayraktar: Milli teknoloji ve bağımsız savunma sanayii hayati önemde
[Fotoğraf: AA Arşiv]
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayiinin, uluslar için hayati önem taşıdığını duyurdu.
Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Bayraktar paylaşımında; ''Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor'" dedi.
Bayraktar ''Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu Milli Teknoloji Hamlesi'' ifadesine de yer verdi.
Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 25, 2022
Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu #MilliTeknolojiHamlesi ????????
Etiketler: Bayraktar Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler
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