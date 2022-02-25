Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye sürecinin başladığını söyledi.

540 Türk vatandaşının tahliyesinin başladığını duyuran Bakan Çavuşoğlu, şu ana kadar tahliye için başvuru sayısının 2 bin 500 civarında olduğunu söyledi.

Yolda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Kızılay ve AFAD ile görüştüklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Başta Azerbaycan olmak üzere 7 ülkeden vatandaşlarını tahliye talebi geldi. Onlara da yardımcı olacağız" dedi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının 2 otobüsle karayolları üzerinden Türkiye’ye tahliye edildiğini açıklamıştı.