Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 21:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna'daki Türkler tahliye ediliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kiev'deki 90 kişinin otobüslerle hareket ettiğini açıkladı. Çavuşoğlu, "Yarından itibaren tahliyelerimize hız vereceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye sürecinin başladığını söyledi.
540 Türk vatandaşının tahliyesinin başladığını duyuran Bakan Çavuşoğlu, şu ana kadar tahliye için başvuru sayısının 2 bin 500 civarında olduğunu söyledi.
Yolda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Kızılay ve AFAD ile görüştüklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Başta Azerbaycan olmak üzere 7 ülkeden vatandaşlarını tahliye talebi geldi. Onlara da yardımcı olacağız" dedi.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının 2 otobüsle karayolları üzerinden Türkiye’ye tahliye edildiğini açıklamıştı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna
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