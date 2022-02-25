Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kamboçya Krallığı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn 25-28 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye gelecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, `Kamboçya Krallığı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn, 25-28 Şubat 2022 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle, Kamboçya’nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi açılışı da gerçekleştirilecektir” denildi.