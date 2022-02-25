Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 19:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Türk vatandaşları Kiev'den tahliye ediliyor
[Fotoğraf: TRT Habar]
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Türk vatandaşlarının otobüslerle Türkiye’ye tahliyesi başladı.
Türk vatandaşları, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından tahliye edilmeye başlandı.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının 2 otobüsle karayolları üzerinden Türkiye’ye tahliye edildiğini açıkladı.
Türkiye’den iş seyahati amacıyla geldiği Ukrayna’da mahsur kalan Tayfun Aydın, tahliye hakkında, “Türk Konsolosluğunda 2 gün kaldık. Bugün 2 otobüs geldi ve Kiev’den yola çıktık. Otobüsle Romanya üzerinden Türkiye'ye, İstanbul’a gidiyoruz” dedi.
Etiketler: Kiev Otobüs Rusya Ukrayna Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
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