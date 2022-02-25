Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle, taşımacıların Türkiye'ye dönebilmeleri amacıyla alternatif güzergahları paylaştı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Ukrayna'ya veya Ukrayna üzerinden taşıma yapan firmalarımızın yurt dışında kalan taşıtlarına 15 Mart 2022 tarihine kadar Macaristan transit / Romanya transit geçiş belgeleri , Bakanlığımıza başvuruya gerek kalmaksızın doğrudan Dağıtım Ofislerince verilebilecektir .

Polonya transit ve Bulgaristan transit geçiş belgeleri yine Dağıtım Ofislerinden yurt dışı tahsis işlemleri kapsamında doğrudan temin edilebilecektir.

Ukrayna / Belarus üzerinden Rusya'ya varmış olan taşıtlarımızın ise, Rusya - Gürcistan güzergahı üzerinden dönebilmeleri için, Gürcistan transit geçiş belgeleri de yurt dışı tahsis işlemleri kapsamında doğrudan temin edilebilecektir.

Moldova (ikili /transit), Slovakya (ikili /transit) ve Polonya (ikili) geçiş belgeleri serbestleştirilmiş olduğundan bu taşımalar için ayrıca geçiş belgesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Taşımacılarımıza saygıyla duyurulur.