Ulaştırma Bakanlığı'ndan alternatif güzergahlarla ilgili açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle, taşımacıların Türkiye'ye dönebilmeleri için alternatif güzergahları paylaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle, taşımacıların Türkiye'ye dönebilmeleri amacıyla alternatif güzergahları paylaştı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Ukrayna'ya veya Ukrayna üzerinden taşıma yapan firmalarımızın yurt dışında kalan taşıtlarına 15 Mart 2022 tarihine kadar Macaristan transit / Romanya transit geçiş belgeleri , Bakanlığımıza başvuruya gerek kalmaksızın doğrudan Dağıtım Ofislerince verilebilecektir .
Polonya transit ve Bulgaristan transit geçiş belgeleri yine Dağıtım Ofislerinden yurt dışı tahsis işlemleri kapsamında doğrudan temin edilebilecektir.
Ukrayna / Belarus üzerinden Rusya'ya varmış olan taşıtlarımızın ise, Rusya - Gürcistan güzergahı üzerinden dönebilmeleri için, Gürcistan transit geçiş belgeleri de yurt dışı tahsis işlemleri kapsamında doğrudan temin edilebilecektir.
Moldova (ikili /transit), Slovakya (ikili /transit) ve Polonya (ikili) geçiş belgeleri serbestleştirilmiş olduğundan bu taşımalar için ayrıca geçiş belgesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Taşımacılarımıza saygıyla duyurulur.