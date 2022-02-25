Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 18:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AFAD'dan Ukrayna'ya insani yardım
[Fotoğraf: Twitter/@AFADBaskanlik]
AFAD, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya 5 tır insani yardım göndereceğini duyurdu.
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'da acil insani ihtiyaçların karşılanması için AFAD harekete geçti.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz''
Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz. pic.twitter.com/fOCqzpiqc4— AFAD (@AFADBaskanlik) February 25, 2022
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