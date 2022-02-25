Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 17:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 2'si terörist 7 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye sısnırında görev yapan Hudut Kartallarının, Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladığını duyurdu.
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/rpSuLHzBKO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 25, 2022
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