Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 17:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye sınırında 2'si terörist 7 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si terör örgütü DEAŞ mensubu 7 kişi yakalandı.
Mehmetçik sınır hattında da teröristlere geçit vermiyor. Suriye'den yurda girmeye çalışan 2'si terörist toplam 7 kişi Hudut Kartalları tarafından yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;
"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele Milli Savunma Bakanlığı DEAŞ
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