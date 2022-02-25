Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
MİT ve Emniyetten DEAŞ operasyonu
[Fotoğraf: AA]
MİT ve emniyetin, terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’deki finans ve lojistik şebekesine yönelik ortak operasyonunda yabancı uyruklu 3 örgüt mensubu yakalandı
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika MİT DEAŞ Terörle Mücadele
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