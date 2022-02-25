Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından birçok mevkidaşıyla telefon diplomasisini sürdürüyor.

'Saldırganlığı sona erdirmek konusunda koordinasyon içinde olacağız'

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ele alındı.

Temsilci Borrell, "Kabul edilemez bu saldırganlığı mümkün olan en kısa sürede sonlandırmak için koordinasyon içinde olmak üzere mutabık kaldık" değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmenin detayı hakkında bilgi verilmedi.

Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu, bir görüşmeyi de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile yaptı.

İkili yaptığı görüşmede ülkedeki son durumu değerlendirdi.