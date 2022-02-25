İşletmecilerin ve devletin sorumlulukları belirlendi. Güvenlik riski oluşmaması için katı tedbirler konuldu.

Nükleer enerji kullanımı konusunda yasal boşluğu dolduracak düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Teklife göre Düzenleme Kurumu'na bildirimde bulunulmaksızın veya kurumdan yetki almadan nükleer faaliyet yürütülemeyecek.

Nükleer faaliyetler, Düzenleme Kurumu'na bildirilmeden yürütülemeyecek

Türkiye'nin egemenlik alanı dışında yürütülen bir faaliyet sırasında ortaya çıkan radyoaktif atıklar, Türkiye sınırları içine sokulamayacak.

Her türlü nükleer faaliyet için Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan izin alınacak.

Nükleer maddelerle ilgili herhangi bir faaliyeti yürütecek gerçek veya tüzel kişiler, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelere uymakla yükümlü olacak.

Yasaya aykırı nükleer faaliyet yürütenlere hapis ve para cezası verilecek

Yetkisiz ve lisansız nükleer faaliyet yürütülmesine ilişkin cezalar da belirlendi. Bu faaliyetleri yetkisiz yürütenler, 1 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Ayrıca 136 milyon liraya kadar para cezası verilecek

Halk veya çevre sağlığına tehdit durumunda bu ceza bir kat artacak.

Düzenlemenin en kısa sürede çıkarılması hedefleniyor