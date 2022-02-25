Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cami çıkışında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Kınama cümbüşüne dönmemeli, NATO daha kararlı adım atmalı"

Erdoğan'ın gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı vardı.

Konuşmasından öne çıkanlar:

Her şeyden önce yapılmamış bir toplantıdan ne gibi mesajlar çıkacağını söylemek doğru olmaz. Saat 17.00'de toplantımızı yapacağız. Bu toplantıda liderlerin kanaatlerini göreceğiz. Bizim bugüne kadar NATO'nun tavrı ile alakalı tavrımız biliyorsunuz çok net ve açıktı. Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adım NATO'nun atması gerekirdi. Bu konu ile ilgili Genel Sekreter Stoltenberg ile yaptığımız görüşmeler var. NATO'nun tavrı konusunda belirlediğimiz tavrımızı onlara da iletmiştik. Bugünkü toplantıda da tüm liderlerin duruşunu görerek biz de kendilerine duruşumuzu açıklayacağız.

[Ukrayna'daki Türklerin durumu]Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerek Büyükelçiliğimiz, gerek Başkonsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Hava taşımacılığı noktasında şu anda durum pek güvenli değil, onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini yapıyorlar. pic.twitter.com/4eKu3GalFw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 25, 2022

"Hava taşımacılığı güvenli değil, tahliyeler karadan yapılıyor"

(Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi) Gerek Büyükelçiliğimiz, gerek Başkonsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Hava taşımacılığı noktasında şu anda durum pek güvenli değil, onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini yapıyorlar. Bu konuda da oradaki vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin büyükelçilik ve başkonsolosluğa müracaat ederek iletişimi kurmaları konusunda da açıklamalarımızı yaptık.

[Ukrayna'daki Türklerin durumu]Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerek Büyükelçiliğimiz, gerek Başkonsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Hava taşımacılığı noktasında şu anda durum pek güvenli değil, onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini yapıyorlar. pic.twitter.com/4eKu3GalFw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 25, 2022

" AB ve Batı kararlı bir duruş sergilemediler"

Şu anda AB ve Batı kararlı bir duruş sergilemediler. Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Atılan herhangi bir adım yok. Bugünkü NATO Zirvesi'nde ne gibi adım atılmalı bu konuşulacak. Bugüne kadar da bol bol nasihat çeken Batı aynı nasihatlerini sürdürüyor.