Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik konuları ele alındı.

Bakan Akar ABD'li ve Ukraynalı mevkidaşı ile de görüştü

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde ise Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldı.

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Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile Ukrayna'daki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularını değerlendirdi.