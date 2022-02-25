3 GSM operatörü, sosyal medya hesaplarından, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımladığını duyurdu.

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'nın yönlendirmelerine uyulması tavsiyesinde de bulundu.