Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 GSM operatöründen Ukrayna'daki vatandaşlara ücretsiz iletişim desteği
[Fotoğraf: AA ]
Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşları için ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı tanımladı.
3 GSM operatörü, sosyal medya hesaplarından, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımladığını duyurdu.
Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'nın yönlendirmelerine uyulması tavsiyesinde de bulundu.
Etiketler: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı
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