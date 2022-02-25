Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce dün Ukrayna'nın Odessa şehri açıklarında Türk sahipli gemiye bomba isabet ettiği, can kaybının olmadığı açıklanmıştı.

Yasa Gemi İşletmeciliği Şirketi'nin yöneticiliğinde olan, Marshall Islands bayraklı Yasa Jupiter adlı kuru yük gemisi bugün saat 11.40 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişine, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Yaklaşık 1,5 saatte geniş güvenlik önlemleri altında boğaz geçişini tamamlayan gemi Yalova Limanına gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

"Hafif bir maddi hasar gerçekleşti"

Yasa Gemi İşletmeciliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Yasa Gemi İşletmeciliği Şirketi'nin yöneticiliğinde olan, Marshall Islands bayraklı Yasa Jupiter gemisi, Odessa/Ukrayna Limanı'nda yük tahliyesi akabinde 5 nolu ambar kapağı üzerinden isabet almıştır. Gemide herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamış olup hafif bir maddi hasar gerçekleşmiştir. Gemi hasar tespiti ve sair işlemler için en yakın güvenli bölgeye kendi imkanlarıyla seyretmektedir" denilmişti.