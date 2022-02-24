Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 16:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü.
Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika
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