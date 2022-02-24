Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın Viyana’da bir araya geldiğini açıkladı.



Özel Temsilciler, görüşmelerin nihai amacının Moskova’da yapılan ilk toplantıda ifade edildiği üzere, Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşmeyi sağlamak olduğunu teyid etti.

Bu çerçevede, atılabilecek olası somut adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunan temsilciler, süreci önkoşullar olmaksızın sürdürme konusundaki uzlaşılarını yineledi.