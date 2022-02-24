Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 15:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ermenistan ile normalleşme: Özel temsilciler Viyana'da bir araya geldi
Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan Viyana’da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın Viyana’da bir araya geldiğini açıkladı.
Özel Temsilciler, görüşmelerin nihai amacının Moskova’da yapılan ilk toplantıda ifade edildiği üzere, Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşmeyi sağlamak olduğunu teyid etti.
Bu çerçevede, atılabilecek olası somut adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunan temsilciler, süreci önkoşullar olmaksızın sürdürme konusundaki uzlaşılarını yineledi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Ermenistan
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