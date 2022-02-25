'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur' uygulamasında 7 bin 503 metruk bina, 12 bin 427 umuma açık yer, 416 terminal ve 4 bin 243 diğer yerler olmak üzere toplam 24 bin 589 yer kontrol edildi.

3’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 organizatörün gözaltına alındığı uygulamada, bin 474 düzensiz göçmen yakalandı. 51’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 932 aranan şahıs tespit edildi.

2 terör örgütü üyesi tespit edildi

1’i organizatör, 475’i göçmen, 494’ü yabancı uyruklu ve 144’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 721 şahsa idari yaptırım uygulandı. Organizatör veya düzensiz göçmenler arasında 2 terör örgütü üyesi/iltisaklı şahıs tespit edildi.

Uygulamada 10 kamyon, kamyonet, otobüs ve otomobilin düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilirken, ayrıca 5 adet sahte pasaport, 11 adet sahte kimlik, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, bin 158 adet mermi, 1 adet kesici/delici alet, 9 kilo 217 gram esrar, 17 gram eroin, 184 gram bonzai, 91 gram metamfetamin ve 19 adet sentetik ecza ele geçirildi.