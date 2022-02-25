Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava taşımacılığı güvenli değil, tahliyeler karadan yapılıyor
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili, "Hava taşımacılığı noktasında şu anda durum pek güvenli değil, onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini yapıyorlar" bilgisini verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili konuştu.
Vatandaşların tahliyesi için hava taşımacılığının güvenli olmadığını vurgulayan Erdoğan şunları söyledi:
"Gerek Büyükelçiliğimiz, gerek Başkonsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Hava taşımacılığı noktasında şu anda durum pek güvenli değil, onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini yapıyorlar. Bu konuda da oradaki vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin büyükelçilik ve başkonsolosluğa müracaat ederek iletişimi kurmaları konusunda da açıklamalarımızı yaptık."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Rusya Ukrayna
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