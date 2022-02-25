Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili konuştu.

Vatandaşların tahliyesi için hava taşımacılığının güvenli olmadığını vurgulayan Erdoğan şunları söyledi:

"Gerek Büyükelçiliğimiz, gerek Başkonsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Hava taşımacılığı noktasında şu anda durum pek güvenli değil, onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini yapıyorlar. Bu konuda da oradaki vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin büyükelçilik ve başkonsolosluğa müracaat ederek iletişimi kurmaları konusunda da açıklamalarımızı yaptık."