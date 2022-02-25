TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Şentop, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili şunları söyledi:

"İhtilaf sadece Rusya Ukrayna arasında değil, başta bölgemiz olmak üzere, bütün Avrupa'yı, dünyayı etkileyebilecek soruna dönüşme riski taşıyor. Biz bu bakımdan gerek Rusya gerek Ukrayna yetkililerini barışçı yollarla sorunların çözülmesi için diyalog ve müzakere zemini oluşturma noktasında çağrıda bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda Türkiye olarak arabulucu, uzlaştırıcı, barış yoluyla çözme konusunda yardımcı olunacağını Türkiye olarak söylemiştik. Biz yine ümitliyiz sorun kan gözyaşı dökülmeden çözülür. Türkiye anlaşma hükümlerini net bir şekilde kararlılıkla takip etmektedir."

"Türkiye, anlaşma hükümlerine harfiyen riayet edecek"

Ukrayna Büyükelçisinin "Boğazların kapatılması" yönünde bir talebi olduğunu hatırlatan ve bu konuda Montrö Anlaşması'nın çok net olduğunu belirten Mustafa Şentop, sözlerini, "Türkiye, Montrö Anlaşması hükümlerini net bir şekilde kararlılıkla takip etmektedir. Bugüne kadar da böyle oldu bundan sonra da bu anlaşma hükümlerine Türkiye harfiyen riayet edecek" dedi.