Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce dün Ukrayna'nın Odessa şehri açıklarında Türk sahipli gemiye bomba isabet ettiği, can kaybının olmadığı duyurulmuştu.

Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jupiter gemisi tadilat için Altınova'daki Sefine Tersanesi'ne ulaştı.

Yasa Jupiter'e kılavuz gemiler de eşlik ederken tersanede sağlık ve polis ekipleri de hazır bulundu.