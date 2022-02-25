Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da roket isabet eden Türk gemisi Yalova'da
Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında roket isabet eden Türk yük gemisi onarım için Yalova'ya geldi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce dün Ukrayna'nın Odessa şehri açıklarında Türk sahipli gemiye bomba isabet ettiği, can kaybının olmadığı duyurulmuştu.
Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jupiter gemisi tadilat için Altınova'daki Sefine Tersanesi'ne ulaştı.
Yasa Jupiter'e kılavuz gemiler de eşlik ederken tersanede sağlık ve polis ekipleri de hazır bulundu.
Etiketler: Gemi Rusya Savaş Ukrayna Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
Son Haberler
- 18:57
- 18:47
- 18:58
- 18:46
- 18:37
Sıradaki Haber
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 2'si terörist 7 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz