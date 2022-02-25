Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 20:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan'da yakalanan 2 terörist Türkiye'ye teslim edildi
[Fotoğraf: AA]
Terör örgütü PKK'ya silah sağlamak suçundan haklarında hapis cezası bulunan iki terörist, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.
Terör örgütü PKK'ya silah sağlamak suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan Şehmus R. ve Şevket R. isimli terörist iki kardeşin Gürcistan'a kaçtıkları tespit edildi.
Gürcistan Türk Büyükelçiliği ve İnterpol Daire Başkanlığı koordinesinde Gürcistan makamlarıyla yapılan iş birliği sonucu yakalanan teröristler İstanbul Havalimanı'nda görevli polislere teslim edildi.
Teröristler, 2016'da verilen 15 yıl hapis cezasının infazı amacıyla 2018'de çıkarılan yakalama emriyle aranmaktaydı.
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