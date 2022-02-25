Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY yarın için planlanan Soçi seferlerini iptal etti
[Fotoğraf: AA]
THY, 26 Şubat için planlanan Rusya'nın Soçi kenti çıkışlı ve varışlı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 26 Şubat tarihinde Soçi çıkışlı ve varışlı uçuşların iptal edildiği duyuruldu.
Yolcular değişiklik ve iade işlemlerini, biletin satın alındığı acente üzerinden, THY web sitesinden veya 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden yapabilecek.
Etiketler: Hava Yolu Rusya THY Ukrayna Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
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