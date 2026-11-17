ABD'nin en büyük bankacılık kuruluşu olan Chase Bank, aksaklığın donanım sistemlerindeki bir "yazılım hatasından" kaynaklanmış olabileceğini açıkladı. Banka, bu durumun diğer bankaları da etkilemiş olabileceğini belirtti. Sorunun "geçici" olduğunu vurgulayan banka, aksaklığın "sistemsel" ya da "siber saldırı kaynaklı" olmadığını kaydetti.

Pazartesi akşamının erken saatlerinde birçok müşteri için sorunların hafiflemeye başladığı görüldü.

Bu aksaklık; Microsoft'ta yaşanan geniş çaplı kesinti, ABD'deki tüm uçuşları durduran ağ arızası ve United Airlines'ın bildirdiği "yaygın sistem kesintisi" gibi birbiriyle bağlantısız teknik sorunların ardından geldi.

Sorunlar pazartesi öğleden sonra başladı

Sorunlar pazartesi öğleden sonra başladı. Kesinti takip sitesi Downdetector'ın verilerine göre, Chase Bank hizmetleriyle ilgili yaklaşık 5 bin arıza bildirimi yapıldı.

BBC'nin ABD'deki medya ortağı CBS News'in aktardığına göre müşteriler; çevrim içi hesaplarına erişimde, bakiyelerini görüntülemede ve havale ile elektronik para transferi gibi işlemleri gerçekleştirmede sorun yaşadı.

Texas'taki bir Chase Bank müşterisi, pazartesi günü Dallas'taki bir şubede çek yatıramadığını ve kendisine işleminin tamamlanamadığının söylendiğini ifade etti. Müşteri, banka veznesindeki görevlinin önündeki kişiye "sistemin çöktüğünü" söylediğini ancak ek bilgi vermediğini aktardı.

Chase Bank müşterilerine yaptığı açıklamada, "bazı işlemlerin tamamlanmasının normalden uzun sürdüğünü" ancak hesaplarına ve paralarına erişimlerinin devam ettiğini bildirdi.

Şirketin internet sitesindeki bilgilere göre JP Morgan Chase'in bir iştiraki olan banka, ABD genelindeki 5 bin şubede 86 milyondan fazla müşteriye ve 7,4 milyon küçük işletmeye hizmet veriyor. Kuruluş aynı zamanda ABD'nin en büyük kredi kartı sağlayıcısı konumunda bulunuyor.

Yazılım hatasının tam olarak ne olduğu netlik kazanmadı. BBC, konuyla ilgili Chase Bank ile iletişime geçti.

Diğer bankalar ve ödeme sistemleri de etkilendi

CBS'in haberine göre Bank of America müşterileri ATM'lerde ve çevrim içi mobil bankacılık hizmetlerinde aksaklıklarla karşılaştı. US Bank müşterileri ise çevrim içi hesaplarında ve bankanın mobil uygulamasında sorun yaşadığını bildirdi.

US Bank müşterileri para transferinde de sorun yaşadığını aktarırken Wells Fargo müşterileri hesaplarına giriş yapamadığını, bakiye bilgilerine ulaşamadığını ve işlem gerçekleştiremediğini belirtti.

US Bank, bazı sistemlerinin doğrudan etkilenmediğini ancak dijital ödeme platformu Zelle'yi kullanan müşterilerin ödemelerinin gönderilemediğine dair hata mesajları aldığını açıkladı.

Zelle ise hizmetinin "olması gerektiği gibi çalıştığını" ve diğer bankalardaki sorunların ödemeleri etkileyebileceğini duyurdu.

Müşteriler Truist, PNC ve Capital One bankalarında da sorun yaşandığını bildirdi ancak bu şirketlerin tamamı BBC'ye yaptıkları açıklamada kesintiden etkilenmediklerini söyledi.

ABD Doğu Standart Saati (EST) ile 18.00 (GMT ile 23.00) itibarıyla Chase, Bank of America ve US Bank için bildirilen kesinti sayılarında düşüş görüldü.

Havacılık sektöründe de sistem arızaları yaşandı

Pazartesi günü bankacılık sorununun ABD'li müşterileri etkilediği saatlerde United Airlines da "yaygın bir sistem kesintisi" yaşandığını doğruladı. Şirket bu durumu "kalkan uçuşları etkileyen teknolojik bir sorun" olarak tanımladı.

Söz konusu sorun birkaç saat içinde çözüldü.

Chicago merkezli hava yolu şirketi soruna neyin yol açtığının tahmin edildiğini açıklamadı ancak bir şirket sözcüsü durumun siber güvenlikle ilgili olmadığını söyledi.

Aksaklığın başka hiçbir hava yolu şirketini etkilemediği görüldü.

United Airlines'ta yaşanan bu sorun, ABD Federal Havacılık İdaresini (FAA) vuran aksaklıktan bağımsız gelişti ancak ABD genelinde farklı sektörlerin çeşitli kesintiler bildirdiği bir döneme denk geldi.

FAA, cuma günü telekomünikasyon ve ağ güncelleme sorunları nedeniyle nadir görülen bir kararla ülke genelinde uçuş durdurma talimatı vererek ABD'deki tüm hava trafiğini durdurdu.

Uçuşların durdurulması dört saatten biraz fazla sürdü ancak bu durumun zincirleme etkisi ABD hava ulaşımını aksatmaya devam ediyor.