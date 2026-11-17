Profesör Michael Freeman, BBC Newsnight programına yaptığı açıklamada, New York Adli Tıp Kurumunun dosyasını inceledikten sonra pedofili suçundan hüküm giyen Epstein'in boğularak öldürüldüğü kanaatine vardığını belirtti. Freeman'ın bu değerlendirmesi, Epstein'in ölümüne ilişkin resmi açıklamayla çelişiyor.

Epstein'in 2019 yılında Manhattan'daki cezaevi hücresinde gerçekleşen ölümü, dönemin New York Baş Adli Tabibi Dr. Barbara Sampson tarafından resmi olarak intihar kaydına geçirilmişti. Epstein, o dönem cinsel istismar amaçlı insan ticareti suçlamasıyla yargılanmayı bekliyordu.

ABD başsavcıları adına yüksek profilli davalarda görev almış olan Profesör Freeman, Epstein'in darp edildiğine, yüzüne darbe aldığına ve ardından boğulduğuna inanıyor.

Cesedi bizzat görmeyen Freeman, Epstein'in öldürüldüğünü her zaman savunan kardeşi Mark tarafından sağlanan otopsi dosyasını bir yıl boyunca inceledi.

Otopsi fotoğraflarında saldırı ve boğulma izleri tespit edildi

Freeman, cesede ait fotoğraflarda sol omuzda derin bir kanama ve saldırıya işaret eden yaralanmalar görüldüğünü iddia etti.

Adli tıp uzmanı ayrıca yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, Epstein'in boynundaki boğma izinin üzerinde tırnak izlerinin de görülebildiğini söyledi. Freeman, bu bulgunun "özellikle arkadan yapılan bir boğma eylemi ve kurbanın boynundaki bağı çıkarmaya çalışmasıyla tutarlı olacağını" ifade etti.

Freeman, "Yaralanmalar ile cesedin bulunuş biçimi birbiriyle örtüşmüyor. Bu durumda geriye tek bir açıklama kalıyor, o da ölümün bir cinayet sonucu gerçekleştiği. Kesin olarak söylediğim şey, tüm bu yaralanmaların kendi kendini asma eyleminden kaynaklanmadığı" dedi.

Bulgularını Londra'da sundu, eleştirilere yanıt verdi

Profesör Freeman bulgularını pazartesi günü Londra'daki hukuk topluluğu Middle Temple'da sundu. Freeman, bulgularını şu ana kadar hakemli bir dergide yayımlamayı başaramadı.

Kanıtlara ilişkin yorumunun doğru çıkması halinde Epstein'i kimin öldürmüş olabileceği konusunda "hiçbir fikri olmadığını" belirten Freeman, bununla ilgilenmediğini söyledi. Freeman, "Bu, hakkında fikir sahibi olduğum bir konu değil. Yaptığım herhangi bir incelemenin de parçası değil" ifadelerini kullandı.

Görüşlerinin komplo teorisine kayıp kaymadığı sorulan Freeman, BBC'ye verdiği yanıtta, "Benim sözüme güvenmeyin, herkes baksın diyebilme lüksüne sahibim. Boğulmaya benzeyen bir bulguya bakıp bunun bir boğulma olduğunu düşündüğümü ve asılma olamayacağını söylediğim için hala komplo teorisyeni olduğumu düşünüyorsanız, nerede yanıldığımı bana gösterin" diye konuştu.

Epstein davasının geçmişi

Epstein, 2008 yılında Florida'da reşit olmayan bir kişiyi fuhşa teşvik etme suçunu kabul etmiş, bu mahkumiyet tartışmalı bir savunma anlaşmasına ve kısa süreli hapis cezasına yol açmıştı.

Temmuz 2019'da yeniden tutuklanan Epstein; New York ve Florida'da reşit olmayan kız çocuklarını ağlarına düşürmek ve istismar etmekle suçlanarak cinsel istismar amaçlı insan ticaretiyle itham edildi.

Cezaevinde intihar gözetimi altında tutulan Epstein, ölümünden önce bu gözetimden çıkarılmıştı. New York Baş Adli Tabibinin kararı, daha sonra ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bir incelemeyle de desteklenmişti.

The Independent gazetesi, konuya ilişkin görüş almak üzere Dr. Sampson ile iletişime geçti. Sampson daha önce yaptığı açıklamada, "Bay Epstein'in ölüm nedeni ve şekline ilişkin tespitimizin kesinlikle arkasındayım" demişti.