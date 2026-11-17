ABD Başkanı Donald Trump, Manila ve Shenzhen'de düzenlenecek iki liderler zirvesinde, ülke içinde gücünün azaldığı yönündeki algıyı tersine çevirmeye çalışacak.

İran savaşı ile Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirme çabalarının, çatışmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarının hızla yükseldiği Asya'daki görüşmelerde ağırlığını hissettirmesi bekleniyor.

Çin ve Rusya liderleriyle tarihi üçlü görüşme

Trump'ın ziyareti, Çin ve Rusya'nın otoriter liderleriyle daha önce benzeri görülmemiş bir görüşmeyi de içeriyor. Trump, bu görüşmede Ukrayna'daki savaşı ele almayı planladığını söyledi.

Trump ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da bu hafta Çin'e gelmesi halinde kendisiyle "görüşebileceğini" ifade etti.

Yarı iletken skandalı gündeme gelebilir

Trump, Şi ile yapacağı ayrı görüşmede, Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın ABD'nin Çin istihbaratı için çalışıyor olabileceğinden endişe duyduğu bir kadınla yaşadığı ilişkiyi "ele alabileceğini" söyledi.

Ancak ABD'li yetkililer daha önce CNN'e yaptıkları açıklamada, Trump'ın bu konuyu gündeme getirmesini beklemediklerini belirtmişti.